Komfort termiczny i polityczny. Felieton Grzegorza Gila

Dobre samopoczucie wyborców może okazać się kluczowe przed jesiennymi wyborami do polskiego parlamentu i samorządu, które zbiegają się w czasie w 2023 roku. Wobec coraz zimniejszych dni i galopujących cen paliw komfort termiczny staje się także komfortem politycznym. Komfort cieplny to stan, w którym nasz organizm nie odczuwa chłodu ani zbytniego ciepła. Choć każdy z nas ma swoje indywidualne preferencje, możemy mówić o pewnym standardzie w tym zakresie. Zimą, dla osoby ubranej, mieści się on pomiędzy 20 a 23°C, choć Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje przedział 18 - 22°C. Latem komfort cieplny przesuwa się o kilka stopni wyżej, co może przekładać się także na większy komfort polityków.

Za chwilę kalendarzowa jesień, która utrudnia utrzymywanie komfortu termicznego. Przypomnę tylko, że większość ciepła wypromieniowuje z nas poprzez skórę (nawet 70 proc.). Absolutnie nie namawiam nikogo, aby w odruchu obronnym stał się gruboskórnym. Sugeruję jednak byśmy wobec rosnących cen kalorii ukrytych w paliwach i produktach spożywczych nie tracili… głowy. Warto zachować ją chłodną, gdyż wbrew powszechnej opinii, przez tę cześć ciała tracimy jedynie 10 proc. ciepła... Trzeba pamiętać, że nasz komfort termiczny zależy jednak także od poziomu wilgotności powietrza, który powinien mieścić się w przedziale pomiędzy 40 a 60 proc. Jestem pewien, że w utrzymaniu odpowiednich parametrów pomogą nam polscy politycy. Lejąc wodę.