Kompletnie nic nie funkcjonowało – trener Motoru, Stanisław Szpyrka, szczerze po porażce z KKS

Goście wyszli na prowadzenie już w 5. minucie, gdy po akcji Motoru bramkarz KKS, Maciej Krakowiak wybił natychmiast daleko piłkę do będącego z przodu Piotra Giela. Ten z ok. 30 metrów przelobował golkipera gospodarzy. - Rozpoczęliśmy fatalnie. To kolejny mecz, gdy tracimy bramkę w sytuacji, która nie powinna się wydarzyć. To my tworzymy sytuację strzelecką, zostawiamy z tyłu zawodnika i tracimy gola z połowy boiska – mówi Stanisław Szpyrka.