Kompletnie pijani, ojciec i syn jechali razem. Uderzyli w ciągnik i uciekli. Obaj chcieli schować się w domu

Jak ustalili parczewscy policjanci, to 61-latek kierował pojazdem marki Land Rover, kiedy w miejscowości Kolano (pow. parczewski) w wyniku nieprawidłowego manewru wymijania doszło do zderzenia z ciągnikiem rolniczym. Po wszystkim sprawca uciekł z miejsca zdarzenia w stronę miejscowości Puchowa Góra w tej samej gminie Jabłoń.

Patrol drogówki, skierowany na miejsce, w trakcie jazdy zauważył młodego mężczyznę zmierzającego w stronę jednej z posesji. Po krótkim pościgu został zatrzymany, kiedy wbiegł do domu i próbował się ukryć.

– Mundurowi po chwili usłyszeli dziwny hałas wydobywający się z pomieszczenia obok. Zauważyli tam drugiego mężczyznę, który na siłę wciskał się pod łóżko. Policjanci wyciągnęli go spod łózka. Był to 61-latek, który w kieszeni swoich spodni posiadał kluczyki do uszkodzonego po kolizji land rovera – relacjonuje sierżant Semeniuk.