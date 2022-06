Kompletny Motor Lublina ściga ligowe rekordy. W drodze po mistrzostwo Polski

Niedzielną domową wygraną z Betard Spartą Wrocław 50:40 żużlowcy Motoru zanotowali komplet zwycięstw w pierwszej rundzie części zasadniczej PGE Ekstraligi. Ozdobą spotkania była jazda Mikkela Michelsena. Duńczyk po raz drugi w tym sezonie wywalczył płatny, a pierwszy raz czysty duży komplet punktów. Wcześniej udało mu się to w spotkaniu z Unią Leszno (17+1).

A jeszcze kilka godzin przed meczem w Lublinie był bezradny na torze w niemieckim Teterowie, gdzie walczył o punkty w cyklu Grand Prix. - Rozczarowujące wyniki dwóch ostatnich turniejów. Jeździłem, jak kurczak bez głowy. Lepsze dni nadejdą - podsumował swój występ w sobotnich zawodach, w których zdobył tylko dwa punkty i zajął 16. miejsce.

Po przyjeździe do Lublina nie chciał na ten temat rozmawiać. - Nie mam nic do powiedzenia na temat wczorajszego startu. To już historia - skwitował w trakcie meczu.