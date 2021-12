Kompromis odrzucony. Rozmowy dyrekcji SPSK4 z pracownikami SOR zawieszone. Ich koniec jest bliski?

Pierwsze negocjacje dyrekcji z pracownikami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprawie podwyższenia dodatków do wynagrodzenia zaplanowane były na koniec listopada br. (26.11). Niespodziewanie, personel SOR nie zjawił się na rozmowach. W kolejnych dniach pracownicy SOR nie podjęli dialogu z dyrekcją placówki. Pierwsze rozmowy odbyły się we wtorek (30.11). Wzięło w nich udział dwóch pielęgniarzy SOR-u wraz ze swoimi pełnomocnikami oraz dyrekcja szpitala i kierownictwo oddziału.

– Informacje, jakie dyrekcja otrzymała w piątek (3.12 - przyp. red.), wzbudziły uzasadnione wątpliwości, co do możliwości reprezentacji personelu SOR przez dwóch pielęgniarzy, którzy brali udział w negocjacjach w poprzednich dniach. Od wspomnianych osób dyrekcja nie otrzymała również żadnego potwierdzenia pełnomocnictwa poza deklaracją ustną – dowiadujemy się w przesłanym do nas komunikacie SPSK4.