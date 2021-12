Komunikacyjny spór o transport między Lublinem a Świdnikiem. „Rząd stworzył program, za którym nie idą pieniądze”

- W maju 2019 roku uchwalona została ustawa, która miała poprawić dostępność komunikacyjną i tym samym poprawić jakość życia obywateli. Okazało się, że program nie działa dlatego, że rząd stworzył program, za którym nie idą pieniądze – alarmuje poseł Marta Wcisło (PO).

Chodzi o Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, na który w województwie lubelskim przypadło 4,8 mln zł. Według poseł Marty Wcisło to zbyt mało, by zniwelować ograniczenia komunikacyjne w regionie, co skutkuje łamaniem podstawowych praw zapisanych w Konstytucji RP. - Brak komunikacji to ograniczenie dostępu do służby zdrowia, ograniczenie możliwości osób niepełnosprawnych, czy ograniczenia dotyczące możliwości wyboru miejsca nauki – przekonywała poseł Wcisło.

Wtórowała jej miejska radna z Lublina Maja Zaborowska, która jako przykład takich ograniczeń podała połączenia między Lublinem a Świdnikiem. – Są one niewystarczające, ale my jako samorząd Lublina nie możemy dodatkowych linii sami doprowadzić. Dajemy taką możliwość, ale inicjatywa leży po stronie władz Świdnika – stwierdziła radna Zaborowska. I zapewniła, że będzie wspierać tego typu inicjatywy.