Koncert Budki Suflera i zaproszonych gości w muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim. Jest decyzja w sprawie gali

To ma być jedno z największych wydarzeń muzycznych tego lata. Chodzi o koncert towarzyszący nadaniu muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim imienia Romualda Lipki – zmarłego w lutym 2020 muzyka i kompozytora.

- Koncert odbędzie się zgodnie z planem, to pewne na 100 procent – informuje Gabriela Żuk, z-ca dyrektora ds. organizacyjnych Centrum Kultury. Taka decyzja zapadła w czwartek (19 sierpnia). Nastąpiło to po deklaracji ze strony ratusza, że Ogród Saski będzie otworzony w sobotę. Do parku na razie nie ma wstępu. Zastał zamknięty dla zwiedzających we wtorek z powodu zniszczeń, do których doszło po nawałnicy. W parku uszkodzonych zostało kilkadziesiąt drzew.

- Liczymy, że każdy kto będzie chciał dostanie możliwość uczestniczenia w koncercie – dodaje Żuk.

CK rozdało 750 bezpłatnych wejściówek na miejsca siedzące na widowni. Pozostali będą mogli obejrzeć wykonawców i wysłuchać piosenek na stojąco.