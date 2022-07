Kończą się wakacje od koronawirusa. Rośnie liczba zarażonych

Wg raportu Ministerstwa Zdrowia, w kraju odnotowano ponad 7,5 tys. przypadków zakażenia, przy czym tydzień temu było ich 4,1 tys. W naszym województwie było 179 przypadków, a tydzień temu było ich 109.

– Poczułam drapanie w gardle, później ból się nasilał. Poszłam do lekarza, dostałam antybiotyk i dalej normalnie chodziłam do pracy. Dopiero kiedy widziałam się z szefem, powiedział, że to może być covid, bo znowu jest coraz więcej przypadków. Zrobiłam test i wyszedł pozytywny. Sama nawet nie pomyślałam o covidzie, zapomniałam, że istnieje – mówi pani Marta, która niedawno wróciła do zdrowia. Zakaziła się nim po raz drugi w ciągu siedmiu miesięcy, ale jest zaszczepiona dwoma dawkami. – Zaskoczyły mnie problemy ze słuchem. Słyszałam takie dziwne dzwonienie w uszach, później dowiedziałam się, że to objaw nowych mutacji wirusa.