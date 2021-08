Konflikt z dyrektorem w Domu Dziecka w Lublinie. „Utrudnia podejmowanie działań dla dobra wychowanków”

Informacje z kontroli potwierdza pani Dorota (imię zmienione), która w Domu Dziecka przepracowała 20 lat. Niedawno rozstała się z instytucją. - Dyrektor zastrasza ludzi, stosuje mobbing, wystawia nagany z byle powodu - opowiada. Jak opisuje - jej samej dyrektor dał naganę dwa razy. - Raz kiedy wyszłam z Centrum Administracyjnego i pojechałam do jednego z Domów Rodzinnych pisać z wychowankiem program usamodzielnienia. Dyrektor uznał, że oddaliłam się z miejsca pracy. Kolejną otrzymałam, gdy złożyłam wniosek o dwudniowy urlop, jak zwykle, w księgowości. Wyraziła na niego zgodę zastępczynią dyrektora. Potem wniosek zniknął, dyrektor stwierdził, że go w ogóle nie było i zarzucił mi, że nie stawiłam się w pracy - opowiada. - Kolega dostał naganę za to, że założył zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie wychowawcy mogli się konsultować w różnych sprawach. Inny za to, że przechowywał w pomieszczeniach służbowych prywatny sprzęt grający, chociaż miał na to zgodę poprzedniego dyrektora – wylicza pani Dorota.