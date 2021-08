Koniec łowów dwóch zorganizowanych grup przestępczych. Cyberprzestępcy zostali rozbici przez policję. Zobacz WIDEO i zdjęcia

Jak informuje policja, cały przestępczy proceder polegał na kradzieży środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Grupy przestępcze wypracowały w tym celu specjalny mechanizm, w który zaangażowane były dziesiątki osób.

„Jedni z nich zajmowali się stroną techniczną, pozyskiwali odpowiedni sprzęt oraz dane potrzebne do autoryzacji przelewów i uzyskiwania nieautoryzowanych dostępów na konta. Inne osoby pełniły funkcję konsultantów i bezpośrednio kontaktowały się z osobami, od których uzyskiwały dane potrzebne do autoryzacji przelewów bądź zmiany narzędzia autoryzacyjnego. Rachunki bankowe były przejmowane po uprzednim zainfekowaniu komputera bądź telefonu oprogramowaniem szpiegującym. Tym sposobem uzyskiwano dostęp do rachunków bankowych. Jeszcze inne osoby zajmowały się dokonywaniem przelewów z kont, środki te następnie były wypłacane w bankomatach również przez inne osoby, a następnie wpłacane do tak zwanych bilomatów” - czytamy w policyjnym komunikacie.