Konkurs Kuriera. Wybraliśmy zwycięzców „Skarpetkowej zabawy”!

Świnka skarbonka z butelki, praca Zosi, skradła serca Kapituły składającej się z przewodniczącej Iwony Sikory – Augustynek, dyrektor Biura Reklamy w Kurierze Lubelskiem, Piotra Łukaszewskiego, kierownika Oddział Ochrony Przyrody i Informacji o Środowisku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie oraz pracowników działu reklamy i marketingu Kuriera Lubelskiego.

Zwycięski projekt powstał z butelki, kilku zakrętek i swoją prostotą, funkcjonalnością i estetyką zrobił duże wrażenie na całej Kapitule. W ten sposób do autorki pomysłowej skarbonki powędruje nasza główna nagroda- rower R-KROSS HEXAGON 26 22 wraz z koszykiem na bidon oraz bidonem.

Drugie miejsce powędrowało do Szymona, autora czołgu z pudełka po lodach i kilku zakrętek. Tutaj również kapituła doceniła estetykę i precyzję z jaką praca została wykonana. Tym samym to właśnie Szymon wygrał hulajnogę Vivo SG-460.

Trzecie miejsce zajęła Amelka, autorka niesamowitego, kilkupiętrowego domku dla lalek. Do jego zrobienia został użyty cały przekrój różnych materiałów- kartony, papierki po batonikach, zakrętki od musów, folia, puszki po napojach, słoiki i wiele innych rzeczy. Do Amelki wędruje nasza trzecia nagroda: gra Eko-milionerzy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Wybór był naprawdę niełatwy, a kreatywność naszych konkursowiczów nie miała sobie równych. Wśród nadesłanych prac pojawiły się m.in przyborniki ze słoików i pudełek, prezenty dla najbliższych ze starych słoików, grzechotki do kibicowania z butelki i zamkniętych w niej korków, ubrania z folii, pociąg z pudełek po butach, butelkowe doniczki do hodowli pomidorów, podkładka pod kubek z nakrętek, lalka- Anioł z pięknymi włosami z gazet, piłkarzyki wykonane z pudełka, spinaczy do bielizny i kilku gumek recepturek, lampka nocna z korków i wiele innych wspaniałych rzeczy. Zapraszamy do galerii, w której znajduje się ogrom dziecięcych inspiracji.