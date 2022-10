Konkurs Mistrzowie Podwórek. Pomóż spełnić marzenia młodych sportowców!

Mateusz, Barbara, Kacper, Zuli i Patrycja. Franciszek, Daria i Wojciech. To właśnie oni i wielu innych młodych sportowców, dostali się do drugiego etapu naszego konkursu Mistrzowie Podwórek. Już od dzisiaj możecie oddawać na nich swoje głosy i wspierać w rozwoju kariery. Jak to zrobić?

Wystarczy wejść na stronę MISTRZOWIE PODWÓREK, przejrzeć zgłoszenia naszych kandydatów i zapoznać się z ich filmikami, na których dzielą się swoją pasją. Głosy można oddawać raz dziennie, na jednego kandydata. Licznik zeruje się po 24 godzinach i po tym czasie można ponownie wesprzeć swojego ulubieńca, albo dać szansę innemu młodemu sportowcowi. Głosowanie nic nie kosztuje, warto więc dać szansę naszym mistrzom podwórek, na wygranie wyjątkowych nagród.

A jest o co walczyć! Pięciu zwycięzców z największą liczbą głosów mogą liczyć na trening pod okiem wyjątkowych gwiazd polskiego sportu, którzy o swoich początkach opowiadają tutaj:

Na swoich kandydatów do tytułu Mistrza Podwórek można oddawać głosy do 24 października 2022 roku. Szczegóły konkursu dostępne w REGULAMINIE