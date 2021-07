Konrad Czerniak poza olimpijskim półfinałem na 50m dowolnym

Dla Czerniaka był to jedyny indywidualny start w Tokio. Do eliminacji przystępował z czasem 22:00, uzyskanym w maju w mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Był to dopiero 29. wynik na liście zgłoszeń zawodów olimpijskich. Aby awansować do półfinału Czerniak musiałby zejść poniżej 22 sekund (jego rekord życiowy z 2009 roku wynosi 21.72).

Pływak KU AZS UMCS dobrze rozpoczął sprinterski wyścig. W połowie dystansu płynął na czołowych miejscach, ale na drugich 25 metrach zaczął słabnąć i ostatecznie swój wyścig eliminacyjny zakończył na szóstym miejscu.

- Byłem na bezdechu i pod koniec czułem, że energia ucieka. Nie było już jednak czasu, żeby wziąć kolejny oddech. Niestety, ręce nie podawały, jak powinny. Mimo wszystko jestem raczej zadowolony, chociaż w planach był czas poniżej 22 sekund. Po tym sezonie i tak nie jest źle, ale wynik 22:33 na pewno jest poniżej moich oczekiwań - Czerniak podsumował swój olimpijski start przed kamera TVP Sport.