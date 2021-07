Kontrola w domu dziecka w Lublinie nie wykazała nieprawidłowości. Wychowanek: „Pięknie jest tylko na papierze”

Zarzuty, jakie pod adresem pracowników Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie kierują byli, pełnoletni wychowankowie tej placówki, opisywaliśmy w maju. W liście skierowanym do mediów wymieniali m.in. popychanie, poszturchiwanie, uderzenia, wykręcanie rąk. Na jednym z nagrań przesłanych redakcji widać było, jak mężczyzna (można się domyślić, że to wychowawca) trzyma leżącego chłopaka w silnym uścisku i przez około minutę przygniata kolanem. Potem miał tłumaczyć, że to chłopak rzucił się na niego pierwszy. Byli podopieczni domu skarżyli się też na czytanie ich prywatnych wiadomości, straszenie wyrzuceniem z placówki, a także brak wsparcia na drodze do samodzielności.