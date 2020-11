Koronawirus w Azotach Puławy. Piłkarze ręczni poddali się samoizolacji

Drużyna z Puław była jedną z najdłużej pozostających w zdrowiu ekipą w PGNiG Superlidze. „Klub robił wszystko, by zmniejszyć ryzyko zakażenia, ale przy tak dużej liczbie zarażeń w Polsce, było to nieuniknione. Długo się broniliśmy, wprowadzając szczególne obostrzenia, na czele z oddzieleniem pierwszej drużyny od 1. Ligi i grup młodzieżowych, osobnymi wejściami do hali sportowej, szatni i sali gier dla poszczególnych zespołów, przerwami pomiędzy treningami, czy standardowymi czynnościami tj. mierzenie temperatury, czy obowiązkowa dezynfekcja” - informują Azoty.

Pierwszy przypadek wyniku pozytywnego w Puławach pojawił się już trzy tygodnie temu, ale dotyczył zawodnika, który zmagał się z urazem i nie trenował z drużyną. Kolejny przypadek został wykryty przed tygodniem w poniedziałek, gdy przed zajęciami jeden ze szczypiornistów uskarżał się na bóle mięśni i podwyższoną temperaturę.