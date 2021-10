Korzenny Jarmark Odpornościowy przy Lubartowskiej 77 w Lublinie. Lokalne produkty niezmiennie cieszą się powodzeniem. Zobacz zdjęcia! Małgorzata Genca

Przy ul. Lubartowskiej 77 w Lublinie można było w sobotę (30.10) odwiedzić Korzenny Jarmark Odpornościowy. To była dobra okazja, by zakupić lokalne produkty pomagające we wzmocnieniu odporności. A było w czym wybierać!