Kościół św. Mikołaja w Kijowie, czyli o chwaleniu się kradzionym. Felieton Kresowy

Wraz z upadkiem komunizmu społeczność rzymskokatolicka Kijowa próbowała odzyskać świątynię. Bezskutecznie, chociaż zwrot kościoła obiecywał już prezydent Leonid Kuczma w rozmowie ze św. Janem Pawłem II. Takie same obiecanki padały z ust prezydenta Wiktora Juszczenki. Pojawiły się też w ubiegłym roku. Tym razem jednak nie mówiono o zwrocie własności, lecz możliwości przekazaniu kościoła w dzierżawę społeczności katolickiej i pod warunkiem, że powstanie nowa siedziba dla Narodowego Budynku Organowej i Kameralnej Muzyki Ukrainy, instytucji, która teraz jest gospodarzem świątyni. To ta instytucja decyduje kiedy w kościele może odbyć się msza, czy mogą wejść do niego wierni. Świątynia tym samym jest faktyczną własnością ukraińskiego Ministerstwa Kultury, które jak do wielu obiektów zabytkowych, tak i do tego odnosi się po macoszemu. Od lat społeczność katolicka zwraca uwagę na pogarszający się stan budowli, np. odpadające kawałki fasady. Wieloletnie zaniedbania, przebiegająca pod kościołem linia metra, ruchliwa ulica i nade wszystko struktury administracyjne, które nie są prawdziwym właścicielem budowli powodują, że od dawna kościół wymagał remontu. O to apelowali hierarchowie i wierni katoliccy. Co ciekawe, wygląda na to, że przez lata niezależnej Ukrainy rzeczywiście przeznaczano może nawet całkiem spore pieniądze na prace przy kościele, jednak moi rozmówcy poddają w wątpliwość, by te pieniądze kiedykolwiek były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.