Kośminek. Przewodnicząca rady dzielnicy oskarżona o sfałszowanie dokumentu

Z ratusza lista trafiła do Prokuratury Rejonowej w Lublinie, która wszczęła śledztwo. Podczas przesłuchań okazało się, że podrobionych mogło być nawet sześć podpisów. Śledztwo trwało do kwietnia tego roku. Skończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko Irenie W., przewodniczącej rady. Działaczka usłyszała zarzut sfałszowania dokumentu.

– Osoby, które mnie znają i tak w to nie uwierzą, a ci co plują i tak będą pluć. Zawiadomienie do prokuratury uważam za element walki politycznej. Osoba, która to zrobiła chce zająć moje miejsce. Mnie jest wszystko jedno, ja nie muszę być w radzie. Wypada życzyć bagna plującym, bo już do dawna w nim tkwią – komentuje Irena W.

Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego Lublin–Zachód. Nie wyznaczono jeszcze terminu pierwszej rozprawy.

Za fałszowanie dokumentów grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.