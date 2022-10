Koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin udanie zainaugurowały nowy sezon w Energa Basket Lidze Kobiet

– Fatalna pierwsza połowa. Jedna z najgorszych odkąd ja tu jestem w Lublinie. Tak naprawdę nie wiemy co się stało, bo wyszliśmy bardzo ospali, przestraszeni i nie graliśmy tego, co chcemy grać. Dopiero w szatni sobie powiedzieliśmy, że jeśli chcemy myśleć o zwycięstwie i dalej w to wierzymy, to musimy zmienić ten system grania. To się udało. Wpadło siedem trójek po przerwie, a to też pomaga. Dla nas najważniejsze jest zwycięstwo w tym meczu –tłumaczy szkoleniowiec lublinianek, Krzysztof Szewczyk.

Początek meczu należał do bydgoszczanek, które po rzucie za dwa Taylor i trójce Evans wyszły na prowadzenie 5:0. Pierwsze punkty dla lublinianek w nowym sezonie zdobyła dopiero po dwóch minutach gry Emilia Kośla.

Na początku 5. minuty, gdy zza linii 6,75 m celnie przymierzyła Rumunka Marginean, przyjezdne miały sześć oczek zaliczki (15:9). Premierowa odsłona zakończyła się ostatecznie 6-punktowym prowadzeniem zespołu znad Brdy (22:16).