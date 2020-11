Koszykarze Pszczółki Startu Lublin zagrają w węgierskim Szombathely. Muszą się podnieść i pokazać charakter

Podróż Pszczółki Startu na pierwszy wyjazdowy mecz w Lidze Mistrzów rozpoczęła się lotem do Warszawy, skąd drużyna udała się do Wiednia. Tam zespół przesiadł się do autokaru i ruszył do Szombathely. Wtorkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 18.

Lubelska drużyna nie miała wiele czasu na przygotowanie się do tej potyczki, ponieważ w sobotę grała ligowe spotkanie z Legią Warszawa. Start przegrał tę potyczkę 79:82, więc humory w trakcie niedzielnego treningu nie były dobre.