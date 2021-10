Koszykarze Pszczółki Startu zagrają w Gliwicach z GTK. Czy nowy trener, Tane Spasev, odbuduje morale lubelskiego zespołu? Krzysztof Nowacki

- Na treningach widoczny był progres i naprawdę dobrze to wyglądało – mówi o przygotowaniach do meczu z Twardymi Piernikami Damian Jeszke z Polskiego Cukru Pszczółki Startu. Lubelska drużyna to spotkanie jednak przegrała, co w konsekwencji doprowadziło do zmiany na ławce trenerskiej.