Koszykarze Startu Lublin jadą do Słupska. Do zwycięstwa potrzebna będzie gra z większym zaangażowaniem

We własnej hali Start rozpoczął sezon porażką z Anwilem 64:75. Lublinianie zanotowali drugi najniższy wynik zdobytych punktów i najsłabszą przy tym skuteczność w rzutach z gry w całej lidze w pierwszej kolejce.

- Nie potrafiliśmy się odnaleźć, brakowało nam bardzo zrozumienia. Mieliśmy sporo problemów z komunikacją. Każdy grał, co innego - podsumowuje konfrontację z Włocławkiem Mateusz Dziemba.

W ekipie Startu zadebiutowało trzech nowych graczy - Doron Lamb i Quenton DeCosey oraz Mateusz Kostrzewski. Amerykanie byli mało widoczni na parkiecie. Obaj jednak przed meczem z Anwilem tylko dwa razy trenowali z drużyną. Pierwszy przez dłuższy czas był kontuzjowany, a drugi w ostatniej chwili przyleciał do Lublina. W Słupsku okaże się, czy po kolejnym tygodniu treningów będą w stanie dać zespołowi zdecydowanie więcej.

- Przez tydzień wiele można poprawić. Musimy nauczyć się siebie nawzajem. Ale od każdego zawodnika trzeba wymagać przede wszystkim więcej zaangażowania i chęci. Resztę da się poukładać. Trzeba pokazać na boisku serducho, bo tego zabrakło. Rozgrywaliśmy tylko dwójkowe akcje, a reszta stała. Nie mieliśmy czystych pozycji. Nasi strzelcy byli pozamykani, nasze pozycje z rogów też. Było dużo niezrozumienia w grze. Musimy to wszystko poukładać i słuchać, co trener mówi i rysuje - uważa Dziemba. - Myślę, że każdy może uderzyć się w pierś i powiedzieć, że nie dał wystarczająco dużo drużynie. Nikt nie wszedł dobrze w mecz i to się przeciągnęło do końca spotkania - dodaje.