Koszykarze Startu Lublin nadal będą wspierani przez Fabrykę Cukierów Pszczółka

Lubelscy koszykarze po środowej wygranej z Rycerzami Rydzyna awansowali do I ligi

Koszykarze U!NB AZS UMCS Start Lublin wygrali w hali MOSIR z Rycerzami Rydzyna 81:61, w trzecim półfinałowym meczu rozgrywek II ligi. Podopieczni trenera Przemysława Łuszczewskiego zwyciężyli w całej rywalizacji 2:1, awansowali do finału fazy play-off, a co najważniejsze zapewnili sobie awans do I ligi.