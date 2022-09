Koszykarze Startu Lublin zaczynają nowy sezon. W piątek pierwszy mecz

Po nieudanym poprzednim sezonie drużynę przejął Artur Gronek. Przygotowania do rozgrywek były specyficzne, ponieważ trener pracę w Lublinie łączy z funkcją asystenta selekcjonera reprezentacji Polski. W ostatnich tygodniach Artur Gronek poświęcił się obowiązkom reprezentacyjnym, a jego asystenci w Starcie pracowali z drużyną według przekazanych im wskazówek.

W minioną niedzielę reprezentacja Polski walczyła o brązowy medal mistrzostw Europy. Trener przyjechał do Lublina we wtorek rano, na trzy dni przed spotkaniem inaugurującym sezon. - Starałem się pomagać jak najwięcej zespołowi, przekazywałem uwagi moim asystentom. Ale musiałem być także w stu procentach zaangażowany w pracę na kadrze - wyjaśnia. - Boisko zweryfikuje na ile jesteśmy przygotowani do sezonu. Zawodnicy są głodni gry, są dobrze przygotowani kondycyjnie oraz taktycznie dzięki świetnej pracy całego sztabu. Widziałem, że zaangażowanie i podejście do pracy było na odpowiednim poziomie. Nie było odpuszczania. Wszyscy podchodzili do treningów profesjonalnie - podkreśla szkoleniowiec.