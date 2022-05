Koziołek uratowany z bagna przez krasnostawskich strażaków jest już na wolności

- Jelonek był mocno zmęczony, ale na szczęście po kilku kroplówkach szybko stanął na nogi. Po południu następnego dnia zjadł trochę marchewki i zaczął już mocno dokazywać. Nie było sensu dłużej trzymać go w niewoli. W przypadku tak płochliwych i panikujących zwierząt jak sarny przetrzymywanie ich po odzyskaniu sił może skończyć się trwałym okaleczeniem gdy zwierzę zacznie rozbijać się o ściany zagrody - mówi Lena Grusiecka, która prowadzi Stowarzyszenie Leśne Przytulisko, Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Skrzynicach.

Ostatnio do Ośrodka w Krzynicach trafia bardzo dużo zwierząt. Są to malutkie jeże, zajączki, czy też sarenki.

- Niedawno trafiły do nas bliźniaki sarny. Zostały uratowane przez dzielnych strażaków z OSP Brzeziny w powiecie Krasnystaw, którzy walczyli z ogromnym pożarem traw spowodowanym podpaleniem. Maluszki mają kilka dni. U jednego obrażenia były bardzo poważne. Spaleniu uległo większość futerka, zwęglone uszy, poparzone drogi oddechowe i całą buzię z głębszymi rankami na bokach głowy. Niestety nie udało się go uratować. Drugi z bliźniąt miał większe szczęście. Poparzone ma uszy i cały pyszczek. Na szczęście pije mleczko, ale... każde dotknięcie do pyszczka sprawia mu ogromny ból. Robimy wszystko, żeby przeżył - mówi Lena Grusiecka.