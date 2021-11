Kradli perfumy ze świdnickich drogerii. W ich szybkim schwytaniu pomógł monitoring

- Pierwsze zgłoszenie w sprawie kradzieży wypłynęło do nas 25 października z jednej ze świdnickich drogerii - mówi starszy aspirant Elwira Domaradzka - dzięki monitoringowi zainstalowanemu w sklepach i pracę operacyjną policjantów, parę udało się namierzyć już po czterech dniach od pierwszej kradzieży - dodaje.

Amatorami cudzego mienia okazali się być 45-letni mężczyzna i 42-letnia kobieta. Para została zatrzymana i doprowadzona do policyjnej komendy, gdzie usłyszeli zarzuty, do których się przyznali. Podczas przeszukania mieszkania policjanci odnaleźli skradzione perfumy o łącznej wartości 1200 zł - miały być one przeznaczone na własny użytek.

Sprawcom grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.