Kraśniccy działkowcy hucznie obchodzili swoje święto. Zobacz zdjęcia z I Kraśnickiego Dnia Działkowca OPRAC.: AS

To była pierwsza taka impreza w Kraśniku! Do tej pory kraśniccy działkowcy świętowali oddzielnie, w poszczególnych ROD. W sobotę (2 października) nareszcie udało się to zmienić. To właśnie wtedy mieszkańcy bawili się i integrowali podczas I Kraśnickiego Dnia Działkowca. - Mam nadzieję, że stanie się to już tradycją - mówił w trakcie wydarzenia, burmistrz Wojciech Wilk. - Nasze Rodzinne Ogrody Działkowe są ozdobą miasta. Bardzo cenię sobie współpracę z działkowcami i zależy mi na tym, by nasze ogrody piękniały - podkreślał.