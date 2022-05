Kraśniccy uczniowie zmierzyli się z egzaminem ósmoklasisty. Zobacz zdjęcia ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Mickiewicza w Kraśniku PW

We wtorkowy (24 maja) ranek uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych w całej Polsce zasiedli do arkusza egzaminacyjnego, by zmierzyć się z językiem polskim. By podejrzeć nastroje ósmoklasistów tuż przed ich pierwszym egzaminem, zajrzeliśmy do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kraśniku. Zobacz zdjęcia, klikając w przycisk „zobacz galerię” i przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.