Kraśnickie MPK złożyło wniosek o podniesienie cen biletów. Cena najpopularniejszego biletu może wzrosnąć nawet o 1,20 zł

Zgodnie z wnioskiem MPK, cena za 40-minutowy bilet jednorazowy na terenie miasta ma wzrosnąć o - 1,20zł (2,20 zł -> 3,40 zł), w przypadku biletu ulgowego będzie to - 0,80zł (1,20 zł -> 2 zł). Koszt takiego samego biletu, jednak na terenie pozamiejskim, wzrośnie o - 1,40zł (2,60 zł -> 4 zł) w przypadku biletu normalnego, oraz o - 1,70zł (1,30zł -> 3 zł) w przypadku biletu ulgowego.

- Ogromny wzrost cen paliw, energii elektrycznej, części to wszystko wpływa na to, że skala podwyżek jest znaczna. Niestety, są one konieczne, aby zbilansować spółkę. Innym wyjściem byłoby drastyczne ograniczenie rozkładu jazdy, a tego nie chcieliśmy robić - tłumaczy Maksym Bratko, dyrektor ds. eksploatacji i rozwoju MPK w Kraśniku.