Kraśniczanin Kamil Jastrzębski z nowym rekordem życiowym oraz minimami na mistrzostwa świata i Europy

– Maraton w Walencji przyniósł mi wiele emocji. Po blisko siedmiu miesiącach kontuzji wróciłem znowu do szybkiego biegania – mówi Kamil Jastrzębski, zawodnik SKB Kraśnik.

– Oprócz nowego rekordu życiowego, wypełniłem minima na mistrzostwa świata w Eugene oraz mistrzostwa Europy w Monachium. To także motywacja do dalszej, sumiennej pracy. Włożyłem w ten bieg całe serce, dałem z siebie 100% i walczyłem do samego końca – dodaje.

W Hiszpanii bardzo dobrze spisali się inni polscy długodystansowcy. W rywalizacji kobiet Katarzyna Jankowska (Podlasie Białystok) zaliczyła najlepszy debiut w historii polskiej lekkoatletyki, a wśród panów Krystian Zalewski (Barnim Goleniów) z rekordem życiowym przesunął się na siódme miejsce all-time.

Metę zlokalizowaną na terenie Ciudad de las Artes y las Ciencias Jankowska minęła jako piętnasta zawodniczka w stawce. Uzyskała czas 2:27:07. Debiutantka na dystansie maratońskim wskoczyła tym samym na wysokie ósme miejsce w polskich tabelach historycznych.