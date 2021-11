Kraśnik. 33-latek zaatakował nożem własną matkę. Powtarzał, że „musi to zrobić''

W ubiegły piątek kraśnicka policja otrzymała zgłoszenie o ataku nożownika w jednej z posesji na terenie miasta. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce zdarzenia. Tuż po przybyciu obezwładnili mężczyznę, który był cały we krwi oraz zabezpieczyli narzędzia zbrodni. Napastnikiem okazał się 33-latek próbujący zabić matkę. Dzięki szybkiemu wezwaniu służb przez ojca, który przebywał wtedy w domu udało się uniknąć tragedii.

- Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy na zewnątrz zastali przestraszone małżeństwo. Wezwana została również załoga karetki pogotowia ratunkowego. Wstępne ustalenia wskazywały na to, że napastnik od kilku dni dziwnie się zachowywał, aż w końcu w feralną noc w pewnym momencie bez powodu podszedł do siedzącej na kanapie matki i zaatakował ją nożem do tapet raniąc ją w rękę. Kobieta skutecznie się broniła chwilę później do kuchni wbiegł ojciec, który zaczął odciągać 33 latka umożliwiając ucieczkę kobiety na zewnątrz i wezwanie pomocy. - tłumaczy młodszy aspirant Paweł Cieliczko