Kraśnik: 66-latek oszukany na kryptowaluty. Stracił blisko pół miliona

W maju br. do mężczyzny zadzwoniła kobieta, która zaproponowała inwestycję w kryptowalutę. Poprosiła o zainstalowanie na laptopie programu Any Desk, który służy do zdalnej obsługi komputera. Kobieta chciała poznać numer dostępu, który pojawiał się podczas instalacji na ekranie komputera. 66-latek go jednak nie podał i kontakt nagle się urwał.

66-letni mieszkaniec Kraśnika zgłosił się w poniedziałek (22.11) do kraśnickiej komendy i złożył zawiadomienie o oszustwie, do którego doszło na początku listopada. W jego wyniku stracił blisko pół miliona złotych.

Dwa miesiące później ktoś ponownie zadzwonił do kraśniczanina w tej samej sprawie. Tym razem był to mężczyzna podający się za doradcę finansowego z obcojęzycznym akcentem. Poinformował, że na giełdzie Kraken w portfelu 60-latka na jego koncie bitcoin znajduje się 15 tysięcy do wypłacenia. Aby jednak doszło do wypłaty, 66-latek musiał najpierw wpłacić 50 tysięcy złotych. Początkowo odmawiał, jednak ostatecznie został tak zmanipulowany, że podał numer zdalnego dostępu do programu Any Desk.