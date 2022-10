Kraśnik. Duże zainteresowanie w związku z Budżetem Obywatelskim

W tym roku wpłynęło 31 wniosków (to o 10 więcej niż w 2021). Spora część związana jest z infrastrukturą drogową - chodzi głównie o parkingi, remonty dróg, czy stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych. W puli znajdziemy także wnioski dotyczące zakupu fontanny i rzeźb do Parku Różanego, czy budowa i modernizacja placów zabaw. O pieniądze z BO starają się także placówki oświatowe i kluby sportowe.

Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków. W dniach 17-26 października, mieszkańcy będą mogli zdecydować, jakie projekty zostaną zrealizowane.

Lista wniosków na które będzie można głosować zostanie opublikowana 10 października. Przez tydzień wnioskodawcy będą mogli zachęcić do głosowania na konkretny projekt. Burmistrz Kraśnika, Wojciech Wilk zachęca mieszkańców do oddawania głosów i przypomina, że będzie można to zrobić tradycyjnie wrzucając kartę do urny w wyznaczonych lokalach, albo drogą elektroniczną.