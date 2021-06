Kraśnik Fabryczny 1959. Konflikt wokół krzyża

Kraśnik Fabryczny 1959

W czasach Polski Ludowej tradycyjne przywiązanie zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa do Kościoła katolickiego nieuchronnie prowadziło do licznych i ciągłych napięć z władzą komunistyczną. Szczególnie zaskakujące dla wielu Polaków było zderzenie wolnościowych oczekiwań, rozbudzonych na fali Października 1956, z ponownym usztywnieniem polityki wyznaniowej PRL w czasach Władysława Gomułki. Na tym tle doszło w Polsce w latach 1957–1963 do kilkudziesięciu lokalnych konfliktów z władzami na tle religijnym.

Jeden z takich konfliktów miał miejsce 26 czerwca 1959 r. w Kraśniku Fabrycznym. Jego przyczyny i przebieg przedstawia obszernie, wydana w ostatnich miesiącach przez Instytut Pamięci Narodowej, monografia Wydarzenia 26 czerwca 1959 roku w Kraśniku Fabrycznym. Przyczyny – przebieg – represje (Warszawa-Lublin 2020). W warunkach totalitarnego, ateistycznego państwa, jakim była w tamtych latach Polska Ludowa, świeżo zbudowany Kraśnik Fabryczny należał do takich miejsc, gdzie – mimo starań mieszkańców – nie mogło być mowy o budowie kościoła.