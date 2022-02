Kraśnik. Galeria Art M. Lawendowa Szafa została oficjalnie otwarta! Zobacz zdjęcia

- Moim celem jest przedstawienie szerszej publiczności lokalnych artystów i promowanie regionalnej sztuki. Art.M to przeplatanie mody i sztuki. To dwie miłości do piękna, które gdzieś na swej drodze się spotkały - mówi Magdalena Łyczek. I dodaje: Moją inspiracją do stworzenia takiego miejsca jest sztuka Jarosława Rymarza. To on obudził we mnie wspomnienie dzieciństwa. Z moim tatą-Andrzejem Krzykalskim marzyliśmy by otworzyć takie miejsce.