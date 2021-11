Kraśnik. Kolejna ofiara oszustów w Internecie. 34-latek z gminy Szastarka stracił ponad 2 tysiące złotych

Ofiarą oszustwa padł 34-letni mężczyzna z gminy Szastarka (pow. kraśnicki), który za pomocą popularnego serwisu ogłoszeniowego chciał sprzedać wózek dziecięcy. Po umieszczeniu oferty, do mężczyzny zgłosił się podający się za kobietę oszust i wyraził zainteresowanie zakupem wózka.

– Coraz częściej oszuści używają wyrafinowanych form manipulacji w Internecie. Wykorzystują naiwność ale też nieznajomość mechanizmów transakcji internetowych – informuje mł. asp. Paweł Cieliczko.

Wobec tego, że sprzedający nie znał się na procedurach związanych z wysyłką towaru poprzez operatora pocztowego, kobieta zaproponowała mu pomoc i podesłała mu link do strony operatora, w między czasie zapewniając go, że zrealizowała przelew 850 złotych na jego konto, mężczyzna miał tylko zaakceptować przelew. Po chwili w bankowej aplikacji mobilnej sprzedający otrzymał 6 cyfrowy kod na telefon, wpisał go celem akceptacji przelewu. Niespodziewanie korespondencja z kobietą zaczęła znikać, a po sprawdzeniu konta 34-latek zauważył, że zamiast spodziewanej wpłaty, z jego konta zniknęło 2100 złotych - które zostało wypłacone BLIK-iem w bankomacie w województwie zachodniopomorskim.