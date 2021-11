Kraśnik. Koniec z nudą i monotonią u dzieci. Zapisz swoją pociechę do kraśnickiej strefy basketu

Przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego od marca 2021 roku istnieje kraśnicka strefa basketu w Uczniowskim Klubie Sportowym Biało–Czarni Kraśnik. Program ma na celu rozwijać i doskonalić umiejętności dzieci w koszykówce. Podczas pandemii koronawirusa wielu uczniów przeszło na nauczanie zdalne, a rodzice szukali rozwiązań dla swoich pociech by te nie nudziły się w wolnym czasie. Dlatego kraśnicka strefa wyszła im naprzeciw.

Dzięki wielogodzinnym treningom z doświadczonymi trenerami dzieci mogą odkryć w sobie pasję do grania w koszykówkę. Oprócz tego jest to doskonała okazja do spędzenia miło czasu i świetnej zabawy w gronie przyjaciół. Zapisy są dla wszystkich przedszkolaków i uczniów klas szkół podstawowych, którzy chcą wziąć udział w zajęciach.

Informacje dotyczące zapisów można znaleźć pod numerem telefonu. 662053775.