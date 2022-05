Kraśnik: Kurier na podwójnym gazie. Mężczyzna rozwoził paczki z 2 promilami alkoholu w organizmie

Do niecodziennego zatrzymania doszło w miejscowości Annopol (powiat kraśnicki), kiedy policjantom z miejskiego komisariatu rzucił się w oczy bus dostawczy jednej z kurierskich firm.

- Sposób prowadzenia pojazdu spowodował że mundurowi nabrali podejrzeń co do kierującego, w związku z czym zatrzymali pojazd do kontroli - wyjaśnia młodszy aspirant Paweł Cieliczko z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku