Kraśnik. Miasto śmiechu warte? Kraśniczanie publikują blaski i cienie życia w mieście znamym w całym kraju KS

Sosnowiec i Radom to najczęściej przedstawiane miasta, które mają „szyderczą sławę”. Czy do tej grupy dołączył Kraśnik? Warto podkreślić, iż spacer po tym mieście potrafi być źródłem do wykonania pięknych i zjawiskowych zdjęć, ale wiedzą o tym tylko mieszkańcy Kraśnika. W galerii zdjęć znajdziesz fotografie instagramerów, które ukazują blaski i cienie miasta znanego w całym kraju. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.