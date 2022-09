Kraśnik. Nauka w Hiszpanii, czyli jak uczyć o przyrodzie innych państw Anna Paszkowska

Młodzież ze Szkoły Podstawowej numer 2 Kraśniku uczestniczy w wymianie uczniów i nauczycieli w Hiszpanii. Jest to możliwe dzięki projektowi „Explore, Inspire, Animate in Nature”. Nauka to nie tylko książki, ale też podróże.