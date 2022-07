Kraśnik. Nielegalne automaty do gier, ponad 100 gram mefedronu i amfetaminy. Wszystko w niewielkim lokalu

Ze wspólnych ustaleń funkcjonariuszy lubelskiej Służby Celno-Skarbowej oraz kraśnickich policjantów wynikało, że w jednym z lokali w centrum miasta prowadzone są gry hazardowe bez wymaganej koncesji lub zezwolenia.

Do przeszukania lokalu doszło w zeszłym tygodniu, funkcjonariuszom szybko udało się zabezpieczyć 2 automaty do gier hazardowych oraz gotówkę służącą do wypłaty wygranych. Hazardowy charakter urządzeń potwierdziły przeprowadzone gry kontrolne. Jak się jednak okazało, to nie jedyna rzecz, którą mieli na sumieniu właściciele lokalu.

Kontrola była kontynuowana, funkcjonariusze obu służb ujawnili ponad 100 gram mefedronu i amfetaminy. Do sprawy kryminalni zatrzymali dwóch mieszkańców Kraśnika - 17 i 18-latka