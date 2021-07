Kraśnik: Niepełnosprawny mężczyzna leżał na podłodze i nie mógł wstać. Pomoc przyszła po kilku dniach

Dzielnicowy z kraśnickiej komendy sierżant sztabowy Sebastian Janicki w miniony wtorek w ramach obchodu, poszedł odwiedzić 57-latka z niepełnosprawnością zamieszkującego samotnie jedną z posesji w gminie Kraśnik. -

Zaniepokoił go fakt, że mimo wielokrotnego wołania nikt nie wychodzi z mieszkania mimo uchylonych drzwi wejściowych - informuje mł. asp. Paweł Cieliczko z kraśnickiej policji.

Policjant postanowił sprawdzić co się dzieje. Kiedy zbliżał się do mieszkania w pewnym momencie usłyszał słabe i niewyraźne odgłosy przypominające wołanie o pomoc. Kiedy wszedł do środka, na podłodze zobaczył leżącego wycieńczonego 57-latka, który miał problemy z oddychaniem i mówieniem.