Kraśnik. Obchody święta 24 Pułku Ułanów. Zobacz zdjęcia AR

W ten weekend w Kraśniku odbywają się obchody święta 24 Pułku Ułanów im. H.W.K. Stanisława Żółkiewskiego. To okazja zarówno do zwiedzania muzeum poświęconego 24. Pułkowi oraz do zaczerpnięcia wiedzy na temat dziejów kraśnickich Ułanów. Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.