Kraśnik. Poszukiwany za kradzieże sam zgłosił się na policję. 33-latek stwierdził, że męczy go ukrywanie się

Kraśniczanin trafił już do więzienia. Za kratami spędzi najbliższe 5 miesięcy.

– Po chwili sytuacja była już jasna. Mężczyzna oznajmił, że męczy go już ukrywanie się przed policją i nie chce tak dalej funkcjonować. Funkcjonariusze z wyrozumiałością podeszli do tego tematu spełniając jego prośbę. Dwie torby wypełnione były już rzeczami, które przygotował sobie do zakładu karnego – dodaje aspirant Cieliczko.