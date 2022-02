Kraśnik. Program ,,Kolej Plus''. Ile projektów doczeka się realizacji? Monika Miącz

fot. Dagmara Okulus Urząd miasta/Kraśnik

Czy pojedziemy pociągiem z Kraśnika do Biłgoraja? Przygotowywany jest projekt budowy linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj oraz cztery inne, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu Programu "Kolej Plus". Które z nich przejdą przez sito selekcji i zostaną skierowane do realizacji? Decyzję poznamy za kilkanaście dni.