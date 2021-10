Kraśnik. Wszedł na lokomotywę i nie chciał zejść. Tłumaczył, że chce jechać do domu

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek (28 września) tuż przed północą, na stacji kolejowej w Kraśniku. Do dyżurnego kraśnickiej policji wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że nieznany mężczyzna wszedł na lokomotywę stojącą na dworcu i mimo próśb maszynisty nie zamierzał z niej zejść.

Na miejsce wezwano patrol policjantów, jednak im także nie udało się nakłonić mężczyzny do powrotu na ziemię. Konieczne było użycie siły. W trakcie działań 39-latek używał wulgarnych słów.

- Swoje zachowanie tłumaczył tym, że wcześniej spożywał alkohol, a teraz po prostu chciał jechać do domu na lokomotywie - informuje mł. asp. Paweł Cieliczko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Po ściągnięciu mężczyzny na ziemię, policjanci chcieli ukarać go mandatem, jednak 39-latek odmówił jego przyjęcia. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.