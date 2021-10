Krasnobród. Szkolenia pod napięciem. Elektromonterzy nauczą się tajników swojej pracy na nowoczesnym poligonie

- Gdy dojdzie do awarii, nie będzie potrzeby odłączania na danym odcinku, bo dzięki przeszkolonym energetykom i nowoczesnemu sprzętowi, linia zostanie naprawiona bez przerywania dostaw. Warto to podkreślić – mówi Anna Szuper, specjalista ds. komunikacji PGE Dystrybucja S.A. - W takiej pracy nie można zapomnieć o żadnym szczególe. Dlatego potrzebne są odpowiednie szkolenia na różnego rodzaju napięciach. Ten poligon to umożliwi.