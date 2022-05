Krasnystaw. Kiedy odbędą się konsultacje społeczne dotyczące trasy przebiegu linii kolejowej CPK przez miasto?

Fragment linii kolejowej nr 54 (Trawniki–Krasnystaw) to skład tak zwanej szprychy nr 5 prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. W efekcie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki-Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska-Zamość-Tomaszów Lubelski-Bełżec” Krasnystaw stanie się częścią sieci połączeń dalekobieżnych. Przejazd z Krasnegostawu do Warszawy powinien wynieść maksymalnie dwie godziny. Z Zamościa zajmie o kwadrans dłużej, gdzie obecnie podróż koleją tymi trasami zajmuje ponad pięć godzin. Skróci się także czas przejazdu kolejowego między Zamościem a Lublinem – do 50 minut i z Lublina do stolicy Polski – do półtorej godziny.

27 maja o godz. 17 w sali konferencyjnej KDK podczas spotkania konsultacyjnego przedstawiciele CPK oraz wykonawcy dokumentacji technicznej firmy Egis Poland Sp. z o.o. przybliżą założenia inwestycji i przedstawią warianty przebiegu trasy szybkiej kolei przez Krasnystaw.