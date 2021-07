Krasnystaw. Kupowali elektronikę, nie płacili i sprzedawali dalej. Podejrzani o oszustwa zasiądą na ławie oskarżonych

Według prokuratury, proceder kwitł od marca do sierpnia 2018 r. Do przestępstw miało dochodzić w Krasnymstawie i innych miejscach.

Swoim klientom oferowali m.in. karty graniczne, telefony komórkowe , smartfony, tablety, wielofunkcyjne urządzenia biurowe, kamery, tonery, gry i niszczarki do dokumentów. Jednak po uiszczeniu opłaty nie wysyłali sprzętu. Zaciągali także kredyty u różnych podmiotów, ale zobowiązań nie płacili.

Kamil T. i Agnieszka S. przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Złożyli wyjaśnienia, które co do zasady pokrywają się z ustaleniami śledczych.