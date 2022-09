Kreatywne Przestrzenie dla uczniów. Szkoła Podstawowa nr 4 odmieniona

Ósmoklasiści rozpaczali „jak mogła nam pani to zrobić, my już kończymy szkołę, a tutaj takie fajne rzeczy?!” - śmieje się dyrektorka SP 4 im. Adama Mickiewicza, Ewa Momot. - To w pewien sposób spełnienie mojego marzenia, które miałam od samego początku mojej pracy tutaj. Dzieciaki są zachwycone, dokąd ta przestrzeń się pojawiła praktycznie jej nie opuszczają. To sprzyja nawiązywaniu nowych relacji, innemu spojrzeniu na siebie samych i spędzaniu przerw w konstruktywny, ciekawy i twórczy sposób.